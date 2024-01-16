الكشف على 1512 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية في القليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي عزبة شرف الدين في قليوب، على مدار يومين، تحت شعار «اكشف واطمن»، حيث جرى الكشف خلالها على 1512 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، في بيان، أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم أسرة ورمد.

عيادة «اكشف واطمن»

وأضاف، أنه جرى تقديم خدمات عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي، إضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.