الكشف على 117 ألفا و616 مريضا في 96 قافلة طبية مجانية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن القوافل الطبية نجحت خلال عام في تقديم خدماتها المجانية لأكبر عدد من المرضى على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المنتفعين 117616 مريضا من خلال 96 قافلة طبية مجانية بصحة القليوبية، ضمن خدمات القوافل الطبية وحملة 100 يوم صحة.

قوافل الصحة المجانية

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القوافل والأنشطة جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث قامت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية خلال الفترة الماضية بتنظيم 96 قافلة طبية مجانية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و100 يوم صحة، وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان خلال عام.

الكشف الطبي على 117616 مريضا

وأوضح وكيل الوزارة بأن القوافل الطبية نجحت خلال العام في توقيع الكشف الطبي على 117616 مريضا من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية شملت العديد من التخصصات الطبية، منها الجراحة العامة والباطنة، والعظام، والأطفال، والقلب، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأشعة التليفزيونية والسينية، والمسالك البولية، ومناظير الجهاز الهضمي، والروماتيزم والتأهيل، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والأشعات وصرف العلاج اللازم مجانا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل 5367 تحليل طبي للمترددين، كما تم عقد 280 ندوة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لرفع درجة الوعي الصحي ولتعريفهم بالخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

كما ذكرت الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية، أنه تم عمل 2148 أشعة متنوعة للكشف على المرضى، حيث جرى توجيه الشكر لفريق العمل بالقوافل الطبية لما يقدموه من جهد ملحوظ.