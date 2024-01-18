إطلاق تدريبات المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» في السويس اليوم

تطلق الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة في السويس، تدريبات المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»، اليوم الخميس.

التدريب على ألعاب كرة القدم والكاراتيه

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»، يتضمن عدة أنشطة منها التدريب على ألعاب كرة القدم والكاراتيه واللياقة البدنية والألعاب الصغيرة وتنس طاولة، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الكشفية، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن المشاركة للمرحلة العمرية من 8 إلى 18 عاما.

التدريب يومي الجمعة والاثنين

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، في السويس، أنه يحدد يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع لإقامة تدريبات المشروع بعد يوم الانطلاق الخميس، مشيراً إلى أن المشروع القومي يهدف إلى تنمية قدرات الأبناء الأيتام لتنمية قدراتهم الرياضية واكتشاف مواهبهم، ضمن خطة الدولة في رعاية الأطفال الموهوبين رياضيا منهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة، المختلفة وتوفير مدربين متخصصين في رياضة كرة القدم والكاراتيه، وتنس الطاولة وتمرينات اللياقة البدنية.