عبدالمنعم سعيد: «طوفان الأقصى» يعصف بنظرية «التفوق» للاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ دولة الاحتلال لديها طريقة متفردة في بناء القومية عن الكثير من دول العالم، حيث حاولت أن تجد لنفسها أصولاً في كافة الكتب المقدسة، لكي تجعل وجود صلة ما بين اليهود، ومن ثم جمع شمل اليهود من الشتات في دولة الاحتلال.

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمذاع على شاشة «قناة ten»، أن اليهود وضعوا أنفسهم في حالة كبيرة من «المظلومية» في العصر التاريخ، من خلال الحديث عما حدث في الحرب العالمية الثانية علي يد الزعيم النازي، أدولف هلتر، رغم أن هذه المعاناة لم تقتصر على اليهود فقط، ولكن على كثير من القوميات.

نصف تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي للاحتلال

وتابع المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ: «الناتج المحلي لدولة الاحتلال يقترب من نصف تريليون دولار، والمساهمة العملية والتكنولوجية لدولة الاحتلال متقدمة، وهذا خلق نوعاً من الإحساس بالتفوق لدى الإسرائيليين، ولكن هذا الإحساس بالتفوق أصيب بعدة مفاجآت خلال الفترة الأخيرة منها ما حدث في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من اكتوبر.

واستطرد: «دولة الاحتلال قامت بإعداد وحدة نسائية لمراقبة غزة بوسائل متنوعة، والاطلاع على بعض الأشياء غير المعتادة، مثل الطائرات الشراعية التي استخدمت في طوفان الأقصى، ولكن لم يعطوا لهذه الأمور أهمية ولم يتوقعوا ما فعلته المقاومة».

وتابع أن التركيبة الديموجرافية لإسرائيل تتكون من 78% يهود، و22% من الأصول العربية، موضحاً: «تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية مكونة من اليمين، واليمين المُتطرف».