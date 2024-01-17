هند حماد تصدر كتابها الجديد «هي الذات» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أصدرت الكاتبة الصحفية ومصورة الفيديو، هند حماد، كتابها الجديد «هي الذات»، عن دار نشر ليدرز للنشر والتوزيع، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي ينطلق 25 يناير الجاري ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويضم الكتاب مجموعة من المقالات التي تتناول مواضيع متنوعة في علم النفس وسيكولوجية الحياة وفهم الذات، حيث تسعى «هند» من خلال كتابها، إلى تقديم وجهة نظرها حول هذه الموضوعات، ومساعدة القراء على فهم أنفسهم بشكل أفضل.

هند حماد تهتم بقضايا المرأة

وتعد هند حماد، من الكاتبات المهتمات بقضايا المرأة وحقوقها، وصدر لها العديد من الأعمال الأدبية والصحفية، منها كتاب «اللغة الصحفية»، الذي صدر عام 2017 عن دار نشر السحاب، وكتاب «صحافة الفيديو والموبايل» عام 2020 عن الهيئة العامة للكتاب.

وفي تعليق لها على صدور كتابها، قالت هند حماد: «أسعى من خلال كتابي الجديد، إلى تقديم رؤية جديدة لمفهوم الذات، ومساعدة القراء على فهم أنفسهم بشكل أفضل، وتحقيق السعادة والنجاح في حياتهم».

ويذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، ينطلق هذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وجرى اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.