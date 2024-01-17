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سعر تذكرة معرض الكتاب 2024.. الافتتاح الأسبوع المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
01:27 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
معرض

معرض

كشفت الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزراة الثقافة، تفاصيل الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض الكتاب الدولي وذلك في دورته الـ55، والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، وقالت مصادر في وزراة الثقافة في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه يجري العمل للانتهاء من جميع الاستعدادت، أبرزها تحديد سعر تذكرة معرض الكتاب 2024، والتي من المقرر أن تكون 5 جنيهات مصري فقط لاغير.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وأوضحت المصادر، أن سعر تذكرة معرض الكتاب 2024 مناسب جدا لجميع الفئات من المصريين، موضحة أنه من حق المواطن أن يكون متواجدا في المعرض طوال أيام حجز التذكرة، مؤكدة أن المعرض سيكون مستمرا حتى يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض الكتاب 2024 

وتابعت المصادر، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب نسقت مع محافظة القاهرة والجيزة، لتوفير عدد من خطوط النقل العام، ووفرت أماكن لانتظار السيارات داخل أرض المعارض لكل مناطق محافظات القاهرة الكبرى بجانب توفير منطقة للمطاعم والاستراحات والأماكن الترفيهية للطلاب والعائلات والأطفال، والتشديد على تذليل كافة العقبات تجاه المواطنين حال رصدها، وتوفير عدد من المختصين لإرشاد الجميع إلى أماكن ودور النشر بالمعرض.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.