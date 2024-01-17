موعد معرض الكتاب 2024.. ينتهي 6 فبراير المقبل

يترقب عشاق هواية القراءة واقتناء الكتب والمجلدات موعد معرض الكتاب 2024 والمقرر أن تنطلق فعالياته يوم 25 يناير الجاري الموافق الخميس، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة الثقافة المصرية ممثلة في هيئة الكتاب.

موعد معرض الكتاب 2024

وقالت مصادر بوزراة الثقافة في تصريحات خاصة للوطن، إنه لايوجد أي تعديل في الخريطة الزمنية لموعد معرض الكتاب 2024، وإنه سيتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن كافة التفاصيل الخاصة بالفعاليات والمواسم والاحتفالات التي ستتخلل فعاليات المعرض، مؤكدة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام 25 يناير من كل عام.

موعد معرض الكتاب

وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية مشاركتها العام الجاري في فعاليات معرض الكتاب 2024، من خلال إقامة عدد من الأجنحة لعرض أحدث المؤلفات والكتب المنتجة من قبل الأقسام المختلفة، وذلك في إطار دورها العلمي والثقافي في هذا الشأن، بجانب دورها في تشجيع الطلاب على المشاركة أعمالهم المختلفة في المواسم الثقافية.