لا تخرجوا في هذه الأوقات.. تحذير مهم من الأرصاد لـ3 فئات

تشهد الفترة الحالية تغييرات عديدة في الطقس، إذ ترتفع درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، وبرغم ذلك فإن الفترة الحالية سيتبعها منخفض جوي جديد يضرب مختلف محافظات مصر، ويجب على بعض الفئات الانتباه جيدًا لتلك التقلبات الجوية، وفي مقدمتهم الأطفال وكبار والسن والحوامل، بارتداء الملابس الشتوية، وتناول السوائل الدافئة بشكل مستمر.

وأوضح جمال عبد الحليم، المتخصص في علوم الطقس والمناخ، أن الوقت الحالي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسيتم ملاحظته خلال الأربعة أيام المقبلة «الجمعة والسبت والأحد والاثنين»، وستصل الحرارة في بعض المحافظات إلى 27 درجة.

منخفض جوي خلال الأيام المقبلة

وخلال الأسبوع القادم ستشهد البلاد منخفضًا جويًا باردًا، وستكون البرودة على المحافظات جميعها، وستسقط الأمطار على الجهة الشمالية، وقد تصل إلى محافظات شمال الصعيد بما فيها محافظة القاهرة: «المنخفض الجوي هيحصل خلال النص التاني من الأسبوع الجاي، يعني من يوم الأربع»، بحسب تصريح «عبد الحليم» لـ«هن».

لمواجهة موجة البرودة.. تحذير لـ3 فئات

ونصح المتخصص في علوم الطقس والمناخ، بارتداء الملابس الشتوية العادية، لمواجهة موجة البرودة التي ستحدث خلال الأيام المقبلة، خاصة الأطفال والمرأة الحامل وكبار السن: «في الجو البرد لازم ناخد احتياطتنا، ومواجهة البرودة بتختلف من شخص للتاني، حسب قدرته على تحمل الجو».

أوقات يحظر الخروج فيها

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، الأوقات التي يجب الانتباه إليها، في حالة الخروج من المنزل، خاصة في فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، بسبب انخفاض درجات الحررة بشكل ملحوظ، خلال هذه الأوقات، مقارنة بأي وقت آخر، لذا يجب أخذ الاحتياطات بارتداء الملابس الشتوية عند الخروج، وتناول السوائل الدافئة، والفواكه والخضراوات التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، خاصة لدى الأطفال والحوامل وكبار السن، الذين لديهم مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض.