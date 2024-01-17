كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة، قائلا، إنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول.

وأضاف رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات، لافتا إلى أن تحديث الخدمات الجديدة تساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي.

قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار

وأشار إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار، لافتا إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات، خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.

خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية

وأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، مؤكدا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.

وأكمل أنه سيكون هناك تحسن في الخدمة، في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الرخصة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.