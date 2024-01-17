وزير إسرائيلي: لا مفر من حرب بين تل أبيب وبيروت

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يواجه مشكلات كثيرة في الوقت الحالي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

لا مفر من الحرب مع لبنان

وذكرت الفضائية السابعة الإسرائيلية، نقلا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يرتكب أخطاء وإذا توقفت الحرب فلن تكون هناك حكومة، متابعا: «لا مفر من بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ103 وسط زيادة أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، فيما وصل أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الاجتياح البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 520 جنديا.