وسائل إعلام إسرائيلية: الاستخبارات فشلت في الحصول على معلومات حول المحتجزين

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فشل أجهزة المعلومات الإسرائيلية والاستخبارية في الوصول لمعلومات عن الإسرائيلين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

فشل الحصول على المعلومات

فيما ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي، نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه لا يوجد صورة استخباراتية كاملة عن المحتجزين في غزة، وسط بذل جهد متواصل للحصول عليها.

إدخال مسؤول أمني إسرائيلي إلى المستشفى

في سياق آخر، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إدخال مفوض الشرطة الإسرائيلية شبتاي للمشفى لإجراء عملية جراحية تحت التخدير الكامل، وسيتسلم نائبه صلاحياته.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ويمر اليوم رقم 103 على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل استمرار ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال.