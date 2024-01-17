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وسائل إعلام إسرائيلية: الاستخبارات فشلت في الحصول على معلومات حول المحتجزين

كتب:

عمرو حسني
11:23 م | الأربعاء 17 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فشل أجهزة المعلومات الإسرائيلية والاستخبارية في الوصول لمعلومات عن الإسرائيلين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

فشل الحصول على المعلومات

فيما ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي، نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه لا يوجد صورة استخباراتية كاملة عن المحتجزين في غزة، وسط بذل جهد متواصل للحصول عليها.

إدخال مسؤول أمني إسرائيلي إلى المستشفى

في سياق آخر، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إدخال مفوض الشرطة الإسرائيلية شبتاي للمشفى لإجراء عملية جراحية تحت التخدير الكامل، وسيتسلم نائبه صلاحياته.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ويمر اليوم رقم 103 على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل استمرار ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال.

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