ماجد المصري يكشف موعد عودته إلى نشاطه الفني بعد «جراحة العين»

كشف الفنان ماجد المصري عن موعد استئناف حياته الطبيعية والعودة من جديد إلى مزاولة نشاطه الفني، بعد فترة من التوقف بسبب إجراء عملية جراحية في عينه اليمنى خلال تواجده في أبو ظبي.

موعد عودة ماجد المصري لحياته الطبيعية

وقال الفنان ماجد المصري لـ «الوطن»، «يومين بأمر الله وسوف أعود لحياتي الطبيعة، حيث أنني مازلت أحصل على راحة بالمنزل، بعد العملية الأخيرة التي أجريتها».

عملية جراحية لـ ماجد المصري

وكان الفنان ماجد المصري أجرى منذ أيام عملية جراحية في عينه اليمني خلال تواجده في أبو ظبي، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور متمنين له الشفاء العاجل، سواء من أصدقائه بالوسط الفني وجمهوره.

أخر أعمال الفنان ماجد المصري

وعرض للفنان ماجد المصري مؤخرًا فيلم «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني، ويشارك في البطولة وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.