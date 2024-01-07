«الصحة» تحذر من علاج متداول لجفاف العين في الشتاء.. إليك طرق الوقاية

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للمواطنين بشأن إصابة البعض بجفاف العين خلال فصل الشتاء، وقالت في منشور عممته على مديريات الشؤون الصحية، إنّ المواطنين يكونون أكثر عرضه لجفاف العين بسبب الهواء الشديد والأتربة في الشتاء، لذلك يجب اتباع طرق الوقاية للحماية من خطر الإصابة بالجفاف.

تحذير من وصفات علاج جفاف العين

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الذهاب إلى الطبيب حال ظهور أعراض جفاف العين، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، محذرة من اللجوء إلى الخلطات الشعبية أو الاعتماد على الوصفات التي تتداول بين المواطنين وبعضهم، موضحة أنّ هذه الخلطات أو الوصفات لها مخاطر صحية بالغة على أجهزة الجسم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ أعراض جفاف العيون كالآتي:

- الحساسية ضد الضوء.

- الحرقة أو خشونة العينين.

- الإحساس بوجود شيء في العينين.

- صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة.

- صعوبة القيادة ليلًا.

الوقاية من جفاف العين في فصل الشتاء

وحددت مجموعة من الطرق، للوقاية من خطر الإصابة بجفاف العين خلال فصل الشتاء، وجاءت على النحو التالي:

- تجنب أي مصدر للهواء القوي الموجه للعين.

- لا بد من ارتداء نضارة شمس أو واقية حال الشعور بالجفاف.

- الحصول على فترة راحة كافية للعين على مدار اليوم.

- التوقف عن التدخين وتجنب المدخنين.

- استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بانتظام.