لأول مرة في التاريخ.. «الصحة العالمية» تعلن انخفاض عدد المدخنين

في أمر نادر كشفت منظمة الصحة العالمية، عن انخفاض عدد المدخنين البالغين حول العالم للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، بسبب تقرير تكشف عن نسبة استهلاك التبغ حول العالم.

انخفاض عدد المدخنين البالغين

وأوضح مدير تعزيز الصحة بالمنظمة الأممية، روديجر كريش، في مؤتمر صحفي في جنيف، بحسب موقع «فوكس نيوز»، أن عدد المدخنين البالغين وصل إلى 1.25 مليار شخص حول العالم حتى الآن.

تقارير عالمية بارزة

وأشار المدير، إلى أن هذا الرقم جاء من تقارير عالمية، ويشير إلى الانخفاض بمقدار 19 مليون مدخن بالمقارنة ما كان يحدث قبل عامين في حدث يتم للمرة الأولى.

انخفاض الاستهلاك

ووصل معدل استهلاك التبغ العالمي إلى انخفاض جديد بشكل عالمي حيث قل بنسبة واحد من كل 3 أشخاص في عام 2000 إلى واحد من بين كل 5 بالغين في عام 2022، وكانت القارة الإفريقية الأولى من حيث انخفاض معدلات استهلاك التبغ حيث قلت النسبة من 18% في عام 2000 إلى 10% فقط في عام 2022.

تزايد استهلاك الإناث للسجائر في أوروبا

وكشف تقرير أممي أن نسبة استهلاك التبغ تقل في الدول التي تشهد معدلات دخل منخفضة، في الوقت الذي يسجل إقليم جنوب شرق آسيا أعلى معدل انتشار للمدخنين، فيما تشهد أوروبا ارتفاع في أعداد المدخنين خاصة النساء، فيما يستهلك نحو 37 مليون طفل أعمارهم من 13 إلى 15 عاما أشكال مختلفة من التبغ خاصة السجائر الإلكترونية.