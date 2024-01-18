ضياء السيد: وليد الركراكي استطاع السيطرة على لاعبي منتخب المغرب

قال ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر سابقا، إن «وليد الركراكي قدر يسيطر علي نجوم الفريق، وهم يحبونه، وكل الفريق بيمشي على كلامه، وبسبب النتائج المميزة للمنتخب المغربي في كأس العالم فأصبح اللاعبون يعملون من أجل مصلحة المنتخب».

وليد الركراكي تولى إدارة المنتخب المغربي قبل كأس العالم بفترة قليلة

وتابع مدرب عام منتخب مصر سابقا، خلال لقاء عبر برنامج «كان 2023»، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن وليد الركراكي تولى إدارة المنتخب المغربي قبل كأس العالم بفترة قليلة «فأصبح التعامل سهل بينه وبين لاعبين المنتخب»، ويوجد استقرار في الجهاز الفني.

هناك استقرار بين اللاعبين والجهاز الفني

وتابع أن الحالة الجيدة للمنتخب هي بسبب التناغم بين اللعيبة والمدرب، والمردود الفني يوضح أن هناك استقرار بين اللاعبين والجهاز الفني، «حتى التبديلات بين اللعيبة تسير بشكل كويس»، موضحا أن أهم عناصر المنظومة هو المدرب وكيفية تعامله مع اللعيبة، وفكرة المدرب الوطني لم تؤثر على الفريق ولكن الفكرة أن يكون هناك مدرب قادر علي إخراج أفضل شيء من اللعبين.