أتاحت بوابة الوظائف الحكومية 2024 رابطا للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد في جميع التخصصات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بوابة الوظائف الحكومية 2024.. التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد في جميع التخصصات

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يمكن للأشخاص الدخول على بوابة الوظائف الحكومية 2024 وذلك للتمكن من التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد في جميع التخصصات.

التخصصات المطلوبة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» التخصصات المطلوبة للتعيين في وظائف الهيئة القومية للبريد والتي جاءت كالتالي:

1- مطلوب عدد 861 شخصا في الالتحاق بوظيفة أخصائي مكتب بريد، أخصائي بريد، أخصائي خدمة عملاء.

2- ومطلوب أيضا عدد 20 وظيفة محام بالدرجة الثالثة

3- ومطلوب عدد 19 شخص للالتحاق بوظيفة مهندس «تخطيط النقل، ميكانيكا، تشغيل وسائل النقل، كهرباء، ميكانيكا سيارات».

ويستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الطلبات المقدمة من المواطنين عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

وبدأ التقديم في الوظائف من اليوم الخميس الموافق 18 يناير ويستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه.