تحذير من لون البول الداكن.. مؤشر لمرض خطير يسبب الوفاة

هل أنت ممن يعاني من تغيرات لون البول عن الطبيعي، فالأمر قد يكون بالنسبة للبعض أمرًا معتادا إذ يتغير أحيانًا بسبب المعاناة من الأملاح، وقلة نسبة المياه في الجسم، إلا إن الأمر قد يشير لأمراض خطيرة غير متوقعة.

الصحة: لون «البول الداكن» مؤشر لمرض خطير يسبب الوفاة

وحذرت وزارة الصحة والسكان، مواطنيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من عدة أعراض تشير للإصابة بالتهاب الكبد، مُحذرة من أن يتغافل عنها الشخص، إذ عليه التوجه سريعًا للفحص الطبي.

التهاب الكبد الحاد

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها أن التهاب الكبد، موضحة أن التهاب الكبد الحاد، يتسبب في الإصابة بفشل كبدي يصل في النهاية للوفاة

وكشفت «الصحة» عن أعراض الالتهاب الكبدي، على النحو التالي:

البول الداكن

الإجهاد الشديد

الغثيان والقيء

آلام البطن