11 حملة بيئية في حملة على المطاعم بالأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية مكبرة، بالمشاركة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

11 مخالفة بيئية

استهدفت الحملة 4 مطاعم بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن حصر 11 مخالفة بيئية ومأكولات غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى المرور على 3 مطاعم بدون ترخيص من السلطة المختصة، كما جرى إعدام لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي زنة 10 كيلوجرامات من منتجات المطاعم.

شارك في الحملة كلاً من المهندس طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمدينه الأقصر، والدكتور بولا عاطف والدكتورة رانيا عبدالرحمن والدكتور يوحنا عادل أعضاء هيئة سلامة الغذاء، بتكليف من جابر البدرى عبد ربه مدير فرع الهيئة.

حملة لإزالة الإشغالات

على صعيد آخر، شنت إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، بمشاركة أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت شارع الصنايع، وجرى رفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 تند عشوائية، وضبط عدد 6 مقاعد وعربتي جر.