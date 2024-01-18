سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 18-1-2024 في الأسواق

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس في الأسواق والمحافظات استقرارا نسبيا، ذلك بالتزامن مع ثبات أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة، وانخفض السعر مؤخرا في الأسواق ليعاود الاستقرار مرة أخرى، وفقا لما أعلنته البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الكتكوت الأبيض اليوم في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها، وما أعلنت عنه بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض شركات 24.5 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 جنيه.

- سعر كتكوت جيل ثانٍ 17 جنيها.

- كتكوت روزي بيور 20 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

كما استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في أسواق المحافظات المصرية، ووصل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 67 جنيهًا، ويتراوح سعر التنفيذ الفعلي بين 74 و75 جنيهًا، أما سعر الدجاج البلدي اليوم يبلغ 110 جنيهات داخل المزرعة وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا.