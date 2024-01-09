سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق.. مستقر

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في أسواق المحافظات، حالة من الاستقرار، وذلك بالتزامن مع ثبات أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة، إذ انخفضت مؤخرا بقيمة جنيه، وفقا لما أعلنته البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الكتكوت الأبيض اليوم في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها، وما أعلنت عنه بورصة الدواجن اليوم.

وقال ياسر حسين، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق يشهد حالة من الاستقرار، ووفقاً لبيان البورصة المصرية جاءت أسعار الكتاكيت والدواجن اليوم كالتالي:

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 28.5 و29 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7.2 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت جيل ثانٍ بين 11.5 و 12 جنيها.

- كتكوت روزي بيور يتراوح بين 17 و17.5 جنيه.

- كتكوت فيومي بين 18 و18.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في أسواق المحافظات المصرية، ويتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة بين 65 و66 جنيهًا، كما يتراوح سعر التنفيذ الفعلي بين 74 و75 جنيهًا، أما سعر الدجاج البلدي اليوم يبلغ 110 جنيهات داخل المزرعة وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا.