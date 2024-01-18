رئيس مدينة أجا: تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على 3 مراحل

عقد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، اجتماعا تنفيذيا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأقسام الهندسية بكل وحدة محلية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

قال رئيس مجلس مدينة أجا، خلال الاجتماع، يجب مواجهة المصاعب التي تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المركز.

التعاون التام بين أجهزة المركز والجهات التنفيذية

وتابع «قابيل»، قائلا: «سيتم تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات، على ثلاث مراحل، بالتنسيق مع أجهزة المركز وكافة الجهات التنفيذية، ومركز الشرطة، لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المدينة، وإعداد تقارير يومية دقيقة، ورفع إحداثيات بالموقع المخالف، وإزالة التعديات على مستوى المركز، خلال فترة تنفيذ الموجة».

الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وناقش رئيس المدينة استعداد أجهزة الوحدات المحلية، مؤكدا ضرورة الإعداد الجيد لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، مشيرا إلى أن الموجة ستقسم على ثلاث مراحل، بداية من 27 يناير الجاري، وحتى 12 إبريل المقبل، حيث إن المرحلة الأولى تبدأ من 27 يناير الجاري، وحتى 16 فبراير، وأن المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل، وأن المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل، وحتى 12 إبريل القادم 2024.