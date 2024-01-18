سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام لمعرض الكتاب.. مخفضة مراعاة للجمهور

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، إنّ سعر تذكرة خدمة أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب ستكون موحّدة على جميع الخطوط التي تنقل الركاب إلى معرض الكتاب، وهي 10 جنيهات للراكب مثل العام الماضي؛ للتيسير على المواطنين، وفقًا توجيهات محافظ القاهرة.

7 خطوط لخدمة معرض الكتاب

وأضاف رزق، لـ«الوطن» أنّه تزامنا مع فتح معرض الكتاب للجمهور يوم الخميس المقبل تنطلق رحلات أتوبيسات النقل العام ومكتوب عليها خدمة معرض الكتاب من مختلف مناطق القاهرة الكبرى، إذ تم تخصيص 7 خطوط لنقل جمهور معرض الكتاب مزودة بنحو58 أتوبيس نقل عام، فضلًا عن سيارات شركات النقل الجماعي والسرفيس؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وزوار المعرض.

وأشار إلى أنّ الأتوبيسات مستمرة في عملها حتى آخر يوم في معرض الكتاب، وخدمة الأتوبيسات ستكون متاحة أمام المعرض حتى خروج آخر زائر من أرض معرض الكتاب.

خطوط خدمة المعرض

ومن خطوط النقل العام التى تقوم على خدمة معرض الكتاب 2024 خط عبدالمنعم رياض، وخط دوران شبرا، وخط النزهة الجديدة، وخط الأميرية، وخط ميدان الجيزة، وخط صقر قريش، وخط المظلات.