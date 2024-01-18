الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا: لا تخففوا الملابس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من الأمس وخلال الأيام المقبلة زاد الفارق بين قيم الحرارة في النهار والليل، مشيرةً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى زيادة انتشار نزلات البرد لأن الناس قد تنخدع وتخفف الملابس.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة خلال فترة النهار، ونتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية في معظم محافظات الجمهورية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها خلال فترة النهار بشكل كبير، كما أن التوزيعات الضغطية في طبقات الجو العليا تساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس فنشعر بالدفء والأجواء الشتوية المائلة للدفء على المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء تكون أكثر دفئا في المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء، وذلك في فترة النهار والظهيرة في ظل شدة الإشعاع الشمسي، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 21 و22 درجة مئوية وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجات إلى 3 درجات».