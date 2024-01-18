«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم.. يصاحبها أجواء شتوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن تسود أجواء شتوية مشمسة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ عددًا من المناطق قد تشهد سقوط أمطار اليوم، فيتوقع الخبراء أن تكون هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاء درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.