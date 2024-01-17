هيئة الأرصاد تحذّر من مرتفع جوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثير المرتفع الجوي القادم في طبقات الجو العليا، على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بحيث تصبح بعيدة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

تحذير من مرتفع جوي

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بسبب مرتفع جوي يعمل على عدم تكون أي سحب، حيث يزيد الإحساس بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، بسبب وجود كتل هوائية ساخنة من المناطق الصحراوية خلال الأيام المقبلة، تغير قيم الحرارة العظمى بشكل مفاجئ وغير متوقع في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة نتيجة تأثير المرتفع الجوي في طقس الأيام المقبلة، جاءت كما يلي.

درجات الحرارة غدا الخميس 18-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجات

درجات الحرارة الجمعة 19-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجات

درجات الحرارة السبت 17-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجات

درجات الحرارة الأحد 21-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجات