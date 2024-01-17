انطلاق بطولة الجمهورية الشتوية للشراع في مدينة طور سيناء 15 فبراير المقبل

ناقش اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، استعدادات المحافظة لتنظيم فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع بشاطئ طور سيناء، خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير المقبل، ويسبقها معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق علي الماء، المشاركين في أولمبياد لندن لما تتمتع به المدينة من سرعة رياح تناسب هذه الرياضة وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 خلال نفس الشهر.

اجتماع المحافظ برئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع

جاء هذا أثناء استقبال المحافظ للدكتور المهندس الباسل عبد الله حسن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، حيث أوضح رئيس الاتحاد أن عدد المشاركين 100 لاعب، إضافة لـ30 من الحكام والإداريين.

توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الشراع

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء واتحاد الشراع، بهدف نشر وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الشراع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج المجتمع السيناوي وأبناء سيناء في الأنشطة الرياضية، ولتحفيز وإعداد أبناء المحافظة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.