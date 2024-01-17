محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء منطقة ترفيهية في الممشى السياحي بشرم الشيخ

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، إنشاء 4 ملاعب «padel court»، وإقامة منطقة ترفيهية وثقافية، بالممشى السياحي «السلام بوليفار» بشرم الشيخ.

كما ناقش المحافظ مستجدات تشغيل الممشى السياحي، وكل المشكلات والمعوقات التي تواجه تشغيل الأنشطة به، وكذلك موقف تجديد عقود المحلات وتطبيق الزيادة السنوية المقررة لاستغلالها في أعمال الصيانة والتشغيل.

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع الموسع في قاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وكل الجهات المعنية، وجميع مستأجري المحلات بالممشى السياحي.

مقترحات إدارة وتشغيل الممشى السياحي

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل إدارة وتشغيل الممشى وكل الأنشطة به، وأيضًا مقترحات الترويج السياحي للأنشطة بالممشى، إضافة إلى تعيين مسؤول للتحصيل وآخر لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالممشى والحفاظ علي مظهره اللائق أمام زائري المدينة.

محافظ جنوب سيناء يشدد على تشغيل مختلف الأنشطة

وشدد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع علي استكمال فتح وتشغيل باقي الأنشطة بالممشى السياحي التي لم يُكتمل تشغيلها في بداية شهر فبراير المقبل، إضافة إلى إجراء أعمال النظافة اليومية والصيانة الدورية، والحفاظ على مظهر الممشي اللائق الذي يتماشى مع الطابع السياحي لمدينة شرم الشيخ.