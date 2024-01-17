إطلاق برنامج «حصن طفلك بالقرآن الكريم» بجنوب سيناء 30 يناير

قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إنه جرى إطلاق فعاليات برنامج «حسن طفلك بالقرآن الكريم» في مدينة أبو زنيمة، خلال الفترة من السبت 30 يناير 2024 حتى الخميس 8 فبراير 2024 من خلال المساجد.

المساجد التي تطلق البرنامج

وأشار السيد غيط في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن إطلاق البرنامج يأتي بإشراف الشيخ علي طاهر مدير إدارة أوقاف أبو زنيمة، وذلك من خلال المساجد التالية:

- مسجد أبو زنيمة الجديد بحضور فضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد الرازق إمام وخطيب المسجد.

- مسجد الرحمن بشركة سيناء للمنجنيز، بحضور فضيلة الشيخ أحمد الحضري إمام وخطيب المسجد

الهدف من برنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم

الجدير بالذكر أن برنامج حسن طفلك بالقرآن الكريم يستهدف 6000 مسجد في فترة عطلة نصف العام الدراسي على مستوى الجمهورية، ويستهدف طلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية من خلال شرح للقرآن الكريم وتفسيره، مما تيسر من الأخلاق والآداب العامة التي يجب أن يتحلى بها أبنائنا وتأكيدا على القيم الأخلاقية والثقافية وتبدأ الفعاليات من مدينة أبو زنيمة بمراجعة ما تيسر من القرآن الكريم مع فهم معاني ومقاصد الجزء الثلاثين منه.