التقديم في مسابقة معلم مساعد بمحافظة جنوب سيناء.. اعرف الشروط

يتلقى رابط بوابة الوظائف الحكومية، خلال الساعات القليلة القادمة، عددا من طلبات التقديم لمسابقة التربية والتعليم، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التقديم في محافظة جنوب سيناء

ويجرى التقديم على وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بمحافظة جنوب سيناء بنظام التعاقد، في 18 يناير الجاري ويستمر حتى 31 من ذات الشهر، ولكن هناك عدة شروط حتى يتم القبول في الوظيفة.

اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة

ويجب على الشخص المُتقدم لشغل وظيفة معلم مساعد بمسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة والتدريبات التي تقررها الوزارة.

وهناك شروط يجب أن تتوافر في الشخص المُتقدم لشغل الوظيفة وهي كالآتي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

- وأن يكون مستوى المؤهل عالٍ من كلية التربية «تعليم أساسي، تعليم ابتدائي».

- مؤهل عالٍ: تربية «معلم فصل».

- مؤهل عالٍ: تربية نوعية «تعليم أساسي، تعليم ابتدائي».

- مؤهل عالٍ: تربية نوعية «معلم فصل».

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معلم مساعد بالتربية والتعليم:

1- صورة شخصية.

2- الرقم القومي وجه أول سارية.

3- الرقم القومي وجه ثانٍ سارية.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى إن وجد.

6- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

7- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8- إيصال الإيداع البنكي

9- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الأحوال).