«تعليم السويس» تحقق مراكز متقدمة في مسابقات التراث الشعبي والاقتصاد المنزلي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، حصول ممثلي مدارس السويس في عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية، على مراكز متقدمة في التراث الشعبي والاقتصاد المنزلي، ومسابقات القضية الفلسطينية، ومن جهته تقدم ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بإنجازات المديرية، ودعمه الدائم للأنشطة.

المركز الأول في التراث الشعبي على مستوى الجمهورية

وقالت مديرية التربية والتعليم، إن ممثلي مدارس السويس، استطاعوا تحقيق عدد من المراكز في مسابقات على مستوى الجمهورية، حيث حصلت مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات، ممثلة للسويس عن المرحلة الثانوية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التراث الشعبي.

المركز الرابع في مسابقة القضية الفلسطيني

وتابعت الميديرية أن مدرسة فاضل سالم باشا الرسمية للغات، قد حققت المركز الرابع للمرحلة الإعدادية في مسابقة القضية الفلسطينية، وحققت محافظة السويس مركزا متقدما في مسابقة الاقتصاد المنزلي، وتقدمت الوزارة بالشكر والتقدير، لموجه عام الاقتصاد المنزلي والموجهات ومعلمات المادة، وكذلك إدارة المدارس في المحافظة، تقديراً لذلك الإنجاز، وعرفانا بالجهد والتفاني في العمل.