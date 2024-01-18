كشفت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن نموذج إجابة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023-2024 والذي أدى الطلاب الامتحان فيه أمس، حيث تضمن نموذج الإجابة توزيع الأسئلة والإجابة برقم الصفحة من كتاب المدرسة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وأنّها لم تتلق أي شكاوى خاصة من امتحان اللغة العربية.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية مراجعة إجابة امتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة من خلال النموذج الحالي:-

نموذج إجابة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة

امتحانات الشهادة الإعدادية

ويواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة لليوم الثاني على التوالي، تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ غرفة العمليات تابعت منذ فجر اليوم استلام ورقة الاسئلة من مراكز توزيع الأسئلة ووصولها إلى لجان الامتحان في موعدها المحدد دون تأخير، مؤكدة أنّ هناك تواصل مع جميع الإدارات التعليمية للتأكد من سير الامتحانات بانتظام دون عوائق.