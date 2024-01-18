خريطة أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في مدينة مطروح.. اعرف أقرب منفذ إليك

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن توافر السلع الأساسية بالأسواق في محافظة مطروح، وبأسعار مخفضة ومن بينها السكر الحر، والذي يباع أقل من الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو، لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتقديم خدمات متميزة للأسر.

أماكن بيع السكر الحر في مدينة مرسي مطروح بسعر 27 جنيها

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، لـ«الوطن» إن خريطة أماكن بيع السكر في مدينة مرسى مطروح، بـ27 جنيها الكيلو، جاءت كالتالي:

- المعرض اللوجستي، بجوار سوق ليبيا غرب مدينة مرسي مطروح.

- منفذ البرهومي، وسط مدينة مرسى مطروح.

- منفذ حزب مستقبل وطن، وسط المدينة.

- منفذ البركة، علم الروم شرق المدينة.

- ماركت هيبة، شارع 15 بالكيلو 2 شرق المدينة.

- أولاد مسعود السنوسية، غرب المدينة.

- عطا الله شارع التهريب، وسط المدينة.

- ماركت ريزة، أمام موقف الكليو 7 وسط المدينة.

- السيد العربي، بجوار الشعشاعي شرق المدينة.

- صبحي القط، أمام المسجد الكبير وسط المدينة.

رقابة تموينية على منافذ بيع السكر

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أن هناك رقابة تموينية شديدة على جميع المنافذ ومتابعة أسعار السكر، اليوم، وعلى مدار الساعة وخلال الأيام المقبلة، للتأكد من مدى التزام جميع التجار، بالبيع بسعر 27 جنيها للكيلو، وفي حالة عدم التزام التاجر بالسعر المعلن، يتم التواصل الفوري مع أقرب مكتب تموين، أو مديرية التموين وسط مدينة مرسى مطروح، وسيحقق في الشكوى بأسرع وقت، وذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وبرعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.