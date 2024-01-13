أبرزها السكر والشاي.. انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية اليوم

شهدت الأسواق اليوم، انخفاضا طفيفا في أسعار عدد من السلع الغذائية، حسبما أعلن الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، متوسطات أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم، والانخفاض الملحوظ فيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر

تراجعت أسعار السكر المعبأ اليوم، بالنسبة للمستهلك، بنحو 7%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 34.87 جنيه، بانخفاض وصل إلى 2.64 جنيه، في حين يباع سكر زمزم في الأسواق بسعر 27 جنيها فقط.

سكر المعبأ تراجع سعره اليوم، بالنسبة للمستهلك، بنحو 7.04%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 37 جنيها، بانخفاض وصل إلى 2 جنيه.

تراجعت أسعار الشاي، بنحو 5.19%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 200 جنيه، بانخفاض 10.97 جنيه.

سجلت أسعار زيت الذرة بأصنافه المتنوعه للتر اليوم، تراجعًا بنحو 3.82%، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 79.78 جنيه، بانخفاض وصل إلى 3.17 جنيه.