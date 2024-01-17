أسعار السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

تستقر أسعار السكر على بطاقة التموين عند 12.60 جنيها، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية في الضخ اليومي للسلع التموينية التي تُصرف حاليا لحاملي البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024 من منافذ البقالين، ويأتي على رأس هذه السلع السكر.

أسعار السكر خارج بطاقة التموين

وشهدت أسعار السكر خارج بطاقة التموين، أو ما يعرف بالسكر الحر الذي يتم شراؤه من الأسواق والسلاسل أو فروع المجمعات الاستهلاكية عند 27 جنيها، بعد تكثيف الضخ اليومي من جانب وزارة التموين لفروع المجمعات، ليتم بيعه لأي مواطن لا يمتلك بطاقة تموينية بالسعر الحر عند 27 جنيها.

حصاد قصب السكر

فيما تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، عمليات توريد محصول القصب لمصانع «كوم إمبو / إدفو / أرمنت»، منذ بدء موسم الحصاد، إذ يتم تأمين السكر في المنظومة التموينية من كميات الحصاد.