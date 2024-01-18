بيت الزكاة يساهم في زواج فتيات يتيمات ودعم أهالي قريتين بالمنيا

انتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية على الأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، إضافة إلى صرف دعم نقدي شهري، وكفالة عدد كبير من الأيتام وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وترميم المنازل ووصلات المياه، في قرية «الهمة» بمركز مطاي وقرية «الكمال» بمركز المنيا، بعد المسح الكامل لكلتا القريتين.

جاء ذلك في إطار الخطة التنموية الكبرى لـ«بيت الزكاة والصدقات» لعام 2024، للمحافظات الأكثر فقرًا، لتحويل القرى الفقيرة إلى منتجة، تستطيع مواجهة صعوبات الحياة.

دعم نقدي وتيسير زواج لأهالي المنيا

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان اليوم، أنّ فريق المبادرات التنموية لبيت الزكاة والصدقات استهدف الفئات الأوْلى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم في قريتي الهمة والكمال بمحافظة المنيا، ويعمل الفريق على مستوى الجمهورية للارتقاء بتلك الفئات، بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وشدد بيت الزكاة، في بيانه، على حرصه لتوجيه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت في المصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].