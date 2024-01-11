«انتخابات المهندسين»: ملتزمون بشرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات

أكد المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، التزام اللجنة بحكم القضاء الإداري فيما يتعلق بشَرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات.

حكم القضاء الإداري

وأضاف في بيان صحفي أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وأحكام القضاء الإداري خاصة تحوز الحجية أمام الجميع، وتتمتع بالقوة التنفيذية، لأنها في النهاية تتعلق بإقرار الحق وتحقيق المصلحة العامة، ما تحرص عليه اللجنة العليا للانتخابات، والتي تؤكد التزامها التام بما جاء في حكم المحكمة".

وأضاف أن الهدف الأساسي للجنة الانتخابات هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة جموع المهندسين، وتليق بالمهندسين بناة الوطن، وبنقابة المهندسين أحد أعرق النقابات".

شروط انتخابات التجديد النصفي

وأشاد وكيل لجنة الانتخابات بالتزام المهندسين باستيفاء كل شروط الترشح، قائلا: «كل من يتقدم للترشح في النقابة على درجة كبيرة من الوعي والحرص على المشاركة في خدمة جموع المهندسين، فجوهر التنافس في انتخابات المهندسين هو التنافس على خدمة المهندسين من خلال العمل النقابي».