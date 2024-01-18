الأردن: استمرار الحرب في غزة قد يجر المنطقة إلى مزيد من التوتر

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّ استمرار الصراع في غزة قد يجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد، موضحا أنّ الأزمة في المنطقة سببها الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف الحرب ومنح الفلسطينيين حقوقهم التي نصت عليها الشرعية الدولية.

وأضاف الصفدي، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين، بينما إسرائيل ترفض هذا الحل وتتنكر له، مشددا على ضرورة سماح إسرائيل للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم.