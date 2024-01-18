«الجيل» يشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور خلال 2024

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف «هجرس» فى بيان له، أنّ قرارات الرئيس بزيادة حزم الحماية الاجتماعية تؤكد متابعته الجيدة للشارع المصري وكل ما يدور فيه، إضافة إلى ما تعانيه الفئات الأكثر احتياجا من آثار بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية.

زيادة في المعاشات والأجور

وأشاد هجرس، بالتزام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.

موعد زيادة المعاشات والأجور

وحول تفاصيل تطبيق القرار وموعد زيادة المعاشات والأجور 2024، أكد هجرس، أنّ الحزمة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ومتوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك وسيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة.

وأضاف عضو التنسيقية أنّ توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، وزيادة المعاشات والأجور 2024، يأتي في إطار مساعدة المواطنين في تحمل أعباء الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.