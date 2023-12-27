مروة مرسي: برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في تحسين حياة المواطن المصري

علّقت الكاتبة الصحفية مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات في جريدة الوطن، على ما نُشر في عدد الوطن اليوم، بعنوان «الحكومة: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين»، قائلة إنّه في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع وليس مصر فقط وآثارها القاسية، فإنّ مصر تعاملت بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.

جذب مستثمرين لمصر

وأضافت الكاتبة الصحفية، خلال لقائها في برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC»: «في ظل تلك الأزمات، حاولت مصر تحقيق تنمية وبنية تحتية متطورة وجذب مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب، من أجل إنشاء مشروعات استثمارية تحقق نموا اقتصاديا على أرض الواقع».

الحماية الاجتماعية

وأوضحت مرسي، أنّ مصر عملت في ملف الحماية الاجتماعية، ما كان له مردود إيجابي كبير جدًا لتحسين حياة المواطن المصري ورفع عبء كبير عنه، فضلا عن زيادة المعاشات، وبينها تكافل وكرامة، متابعا: «وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين، يُتوقع أن تحقق فائضا لأول مرة».