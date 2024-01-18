باقٍ أيام.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

قررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يناير، الذي كان مقررا صرفه الأربعاء المقبل، غير أنّ الوزارة قد قررت تبكير مواعيد الصرف ليكون يوم 21 يناير بدلًا من يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.

وصرح مصدر مسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - بأنّ موعد تبكير صرف المرتبات جاء بسبب إجازة 25 يناير، التي تكون الخميس خلال أيام الصرف المحدد سلفًا ضمن كتاب وزارة المالية الدوري الصادر والخاص بمواعيد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

واضطرت وزارة المالية بسبب عطلة 25 يناير إلى تبكير صرف مرتبات شهر يناير لـ3 أيام، على أن يبدأ الصرف يوم 21 يناير، حيث سيحصل الموظفين على المرتبات مع علاوة خاصة لغلاء المعيشة، والتي وجه بصرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أكتوبر الماضي، وقدّرت بـ300 جنيه تضاف إلى الراتب.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

- سيتم صرف مرتبات الموظفين الأحد المقبل 21-1-2024، وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.

- فيما سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 22-1-2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- وسيكون اليوم الثالث لصرف المرتبات تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- أما وعن يوم الأحد الموافق 28-1-2024 فسيكون اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.