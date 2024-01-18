اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 7 ملايين جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم في الجيزة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل بـ7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.