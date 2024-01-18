أفضل 7 سيارات كهربائية في عام 2024.. إليك قائمة المواصفات والأسعار

دائمًا ما تشغل السيارات الكهربائية بال الكثير من المواطنين الراغبين في اقتنائها بدلا عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إذ شهد سوق السيارات الكهربائية تباطؤ ملحوظ في معدلات البيع خلال عام 2023 الماضي.

أفضل سيارة كهربائية 2024

أما وعن أفضل السيارات الكهربائية لعام 2024، فقد تصدرت الصين الركب بعدما قامت بتقديم عدد مميز من السيارات الكهربائية لمنافسة كلا من ألمانيا واليابان، حيث شكّلت السيارات الكهربائية نحو 8% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالولايات المتحدة وحدها في النصف الأول لعام 2023، بحسب موقع «caranddriver» المتخصص في عالم السيارات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أفضل 7 سيارات كهربائية لعام 2024 الجاري، من حيث الأقل سعرًا للأعلى سعرًا:

كيا EV 3

ظهرت سيارة «كيا EV 3» الرياضية بنسخة كهربائية، من كورية الجنوبية لأول مرة في العام الماضي 2023، لكن تمّ إجراء تطوير في التصميم الداخلي لها لتحتوي على مواد مشتقة من نباتات وهياكل ألياف طبيعية، كما وفرت السيارة الجديدة تصميم خفيف الوزن ورفيع المقعد، بأقواس للعجلات مربعة بزوايا غير متماثلة لجذب الانتباه، بحسب الموقع.

هذا وسيتراوح سعر سيارة «كيا EV 3» الكهربائية ما بين 35 إلى 50 ألف دولار، بحسب الطراز وخيارات صاحبها.

فولفو «EX 30»

عملت عملاق صناعة السيارات فولفو السويدية على دخول عالم السيارات الكهربائية، وقامت بطرح سيارتها الكهربائية «القيّمة» والمصممة لجذب عملاء جدد إلى العلامة التجارية، إذ عملت الشركة على طرح سيارتها الجديدة فولفو EX 30 للعام الجاري 2024، وهي التي كان من المخطط لها إطلاقها في عام 2023، بـ7 مقاعد ومزوده بـ3 خيارات، أولها محرك واحد بقدرة 51 كيلوواط في الساعة، ومحرك فردي أخر بقدرة 69 كيلوواط في الساعة، ومحرك مزدوج الأداء بقدرة 69 كيلوواط في الساعة.

وسيبدأ سعر سيارة فولفو فولفو EX 30 الكهربائية من 36.2 لـ 47.9 ألف دولار، بحسب الطراز أو الخيارات.

فورد إكسبلورر

بعدما تأخرت مدة 6 أشهر لوجود مشكلات البطارية، قامت عملاق تصنيع السيارات الأمريكية فورد بوضع اللمسات الأخيرة قبيل طرح سيارتها الجديدة إكسبلورر كروس أوفر بـ7 مقاعد خلال فصل الصيف للعام الجاري، حيث توقع الموقع أن تأتي السيارة بقدره 52 كيلوواط في الساعة أو 77 كيلوواط في الساعة، لما يصل إلى 335 ميلًا، وبين 201 و335 حصانًا.

صممت السيارة بالولايات المتحدة، وصُنعت بمركز فورد كولونيا الجديد للسيارات الكهربائية في ألمانيا، وسيتم تخصيص السيارة الجديدة للاتحاد الأوروبي فقط، لكنها وفي حال أثبتت شعبيتها، فسيمكن للشركة أن تتوسع بإصدارات جديدة ذات دفع ثنائي أو رباعي، مع شحن سريع بنسبة 10 إلى 80% خلال 25 دقيقة فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة الجديدة بـ36.8 وتصل لـ54.7 ألف دولار، حسب الطراز والخيارات.

هيونداي أيونيك 7

تعتبر سيارة هيونداي أيونيك 7 أحدى أفضل 7 سيارات كهربائية مرتقبة لعام 2024، حيث ستكون السيارة الجديدة القادمة من كوريا الجنوبية رياضية ومتعددة الأغراض، ورُصدت في مرحلة الاختبار قبل ظهورها الرسمي، حيث ظهرت بمظهر جانبي وزجاج أمامي مائل بشدة، بالإضافة لخط سقف مائل للخلف.

ومن المتوقع أن تحتوى السيارة الجديدة على نظام شحن متميز بقوة 800 فولت، الأمر الذي سيسمح للشحن منه 10 لـ80% في أقل من 25 دقيقة، وسيتراوح سعرها ما بين 50 لـ60 ألف دولار.

بي واي دي سيل يو

لا تزال تستمر شركة بي واي دي الصينية (BYD) على صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، بإضافة للطراز الرابع لخطوط إنتاجها أوائل عام 2024، وطرحت الشركة سيارتها بالفعل فيل السوق الصيني، وتحتوى على حجمين للبطارية، 71 كيلوواط في الساعة و87 كيلوواط في ساعة، وسيستغرق الشحن من 30 لـ 80% أقل من 28 دقيقة للطراز البالغ طاقته 71 كيلوواط في ساعة.

وبدأ سعر سيارة بي واي دي سيل يو الكهربائية من 50 إلى 69 ألف دولار، بحسب الطراز أو الخيارات.

بي إم دبليو آي 4

أطلقت عملاق صناعة السيارات الألمانية بي أم دبليو سيارتها الجديدة آي 4 الكهربائية، وهي السيارة التي سيجرى إنتاجها بقوة 396 و536 حصان، على التوالي، وهي تعتبر أحدى السيارات السيدان ذات الأداء المفضل للكثير، كما أنها تتمتع بأطول نطاق ما بين خيارات يبلغ 307 ميل، كما وتتمتع بقدرات شحن جيدة بتيار المستمر وبسرعات تصل لـ200 كيلوواط.

هذا وسيتراوح سعر السيارة الجديدة ما بين 52.2 لـ 70 ألف دولار، بحسب الطرازات والخيارات.

بورشه ماكان

وأطلقت شركة بورشه سيارتها الجديدة الكهربائية بالكامل لعام 2024، ذلك بعد انتظار طويل منذ إطلاق طراز تايكان عام 2019، إذ تتمتع السيارة الكهربائية الجديدة بالسرعة التي تتوقعها بالعلامة التجارية، عبر إعداد ثنائي المحرك، في حين سيوفر ما يصل لـ 603 أحصنة، وتصل قدرة البطارية قوة 100 كيلوواط في الساعة لنطاق يصل لـ310 أميال على الأقل.

هذا وسيتراوح سعر سيارة بورشه ماكان الكهربائية ما بين 80 لـ 100 ألف دولار، بحسب الطراز والخيارات.