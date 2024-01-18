موعد قطع الكهرباء في العريش بشمال سيناء حسب المواعيد الجديدة

يسأل المواطنون في مدينة العريش، عن مواعيد قطاع التيار الكهربائي بأحياء المدينة، وتنشر «الوطن» المواعيد الجديدة بحسب ما أعلنته شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قسم شمال سيناء، وسيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة بشكل يومي.

وأكدت الشركة أن التيار الكهربائي سوف يتم فصله عن المناطق الآتية بمدينة العريش، لمدة ساعة يوميا، وهي: منطقة شاليهات النخيل، من ومغذي النخيل بساحل البحر، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة.

قطع التيار الكهربائي من الساعة الثانية إلى الثالثة

فيما سوف يتم فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة عصرا، في المناطق التالية:

«منطقة النصر بوسط العريش، بركة حليمة، والنصر والساحة الشعبية، ومنطقة الطويل وتوابعها، من مغذي العريش الرئيسي، وآبار المساعيد» .

قطع التيار الكهربائي من الساعة الثالثة حتى الرابعة

أما مناطق غرب العريش، سوف يتم فصل التيار الكهربائي بها من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة، في المناطق التالية:

«المساعيد، منطقة الإذاعة، وشارع الإذاعة القديم القريب من المطافي».