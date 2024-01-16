انقطاع الكهرباء عن 85 ألف منزل وإلغاء 2900 رحلة جوية.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

تسببت موجة الجليد التي تهبط على عدد من الولايات الأمريكية في تعطل الحياة بشكل كبير، حيث انخفضت درجة الحرارة لـ34 درجة تحت الصفر في أجزاء كثيرة من وسط الولايات المتحدة.

الكهرباء قطعت عن أكثر من 85 ألف منزل وشركة أمريكية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن الكهرباء قطعت عن أكثر من 85 ألف منزل وشركة أمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، معظمها في ولاية أوريغون بعد انقطاع واسع النطاق بدأ يوم السبت.

وحذرت شركة بورتلاند جنرال إلكتريك من أن خطر هطول أمطار متجمدة يوم الثلاثاء قد يؤخر جهود الإصلاح.

وحث مسؤولو النقل السكان على تجنب السفر حيث أنه من المتوقع أن تكون الطرق زلقة بشكل خطير بالجليد الذي يمكن أن يثقل الأشجار وخطوط الكهرباء، مما يؤدي إلى سقوطها.

وعطلت المدارس اليوم الثلاثاء للطلاب في بورتلاند والمدن الكبرى الأخرى بما في ذلك شيكاغو ودنفر ودالاس وفورت وورث، تكساس.

وأثرت العواصف ودرجات الحرارة شديدة البرودة على كل شيء بدءًا من الرحلات الجوية إلى المباريات الفاصلة في دوري كرة القدم الأمريكية وحتى المؤتمرات الحزبية الرئاسية في ولاية أيوا، وكانت أيضًا سببًا في وقوع العديد من الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

مقتل 9 أشخاص بسبب الطقس السيئ

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في منطقة بورتلاند، من بينهم شخصان بسبب الاشتباه بانخفاض حرارة الجسم.

وقُتل رجل بعد أن سقطت شجرة على منزله، وتوفيت امرأة في حريق انتشر من موقد لهب مفتوح بعد سقوط شجرة على عربة سكن متنقلة.

وفي ولاية ويسكونسن، أعلن مسؤولون وفاة ثلاثة مشردين في منطقة ميلووكي مرجحين أن يكون انخفاض حرارة الجسم هو السبب.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار المتجمدة والصقيع في أجزاء من الجنوب الشرقي حتى صباح الثلاثاء.

وألغيت 2900 رحلة جوية بسبب الاضرابات في الطقس منها رحلات داخل الولايات المتحدة ورحلات أخرى أو خارجها.