أسعار رامات لاب توب 2024.. 6 مزايا تجدها في جهازك عند ترقيتها

تختلف أسعار رامات لاب توب في مصر بحسب السعة والسرعة والعلامة التجارية، وتتراوح أسعارها بشكل عام بين 200 و5 آلاف جنيه، وتعد أسعار قطع الذاكرة العشوائية الخاصة بالحواسيب المحمولة، منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار رامات الكمبيوتر المكتبي، ومع ذلك يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة عند شرائها، منها التأكد من توافق الرامات مع الجهاز وسرعته، واختيار علامة تجارية موثوقة.

أسعار رامات لاب توب

ويمكن تقسيم أسعار رامات لاب توب إلى ثلاث فئات رئيسية:

- فئة اقتصادية: تتراوحها بين 200 و500 جنيه، وتشمل رامات ذات السعة الصغيرة والسرعة الضعيفة.

- فئة متوسطة: تتراوح أسعار هذه الفئة بين 500 و1500 جنيه، وتشمل رامات ذات السعة المتوسطة والسرعة المتوسطة.

- فئة عالية: تتراوح أسعار هذه الفئة بين 1500 و5 آلاف جنيه، وتشمل رامات ذات السعة الكبيرة والسرعة العالية.

وإليك قائمة بأسعار بعض أنواع رامات لـ لاب توب، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية، وهي كالتالي:

- ذاكرة عشوائية رام لاب توب سامسونج DDR3-PC3L-12800s ذاكرة رام 8 جيجابايت، سعة 8.0 GB: تأتي بسعر نحو 700 جنيه.

- كارت ذاكرة رام سعة 16 جيجابايت (2 × 8 جيجابايت) 204 دبوس SODIMM ،DDR3 PC3L-12800، 1600 ميجاهرتز للاب توب من سامسونج (M471B1G73EB0-YK0 x 2)، سعة 16.0 GB: يأتي بسعر نحو 1400 جنيه.

- ذاكرة رام DDR3 للاب توب من «اس كيه هاينكس» بسعة 4 جيجابايت، وحدة ذاكرة PC3L-12800S1 1Rx8، موديل HMT451S6AFR8A-PB، سعة 4 GB: تأتي بسعر 400 جنيه.

سعر رامات 4 جيجا للاب توب

وجاءت أسعار رامات 4 جيجا لـ اللاب توب على النحو التالي:

بلغ سعر Bq 4GB DDR3 1600MHZ UDIMM Memory Module For PC نحو 399 جنيهًا. وبلغ سعر وحدة ذاكرة سامسونج 8 جيجابايت DDR3 SO-DIMM بسعر 697 جنيهًا.

وحدات الذاكرة (8 جيجابايت، 1 × 8 جيجابايت، DDR3، 1600 ميجاهرتز، SO-DIMM 204 دبوس)، سعة 8.0 GB، بسعر 697 جنيهًا.

سعر رامات 16 جيجا للاب توب

وجاءت أسعار رمات 16 جيجا للاب توب على النحو التالي:

ذاكرة لاب توب كروشال، 16 جيجابايت، ذاكرة رام دي دي آر 4، 3200 ميجاهرتز، سي إل 22، CT16G4SFRA32A، سعة 16.0 GB، إس أو-ديم، بسعر 2200 جنيه.

عوامل تؤثر على أسعار رامات لاب توب

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار قطع الذاكرة العشوائية الخاصة بالحواسيب المحمولة، مثل:

- السعة: تختلف سعة قطع الذاكرة العشوائية من 4 جيجابايت إلى 32 جيجابايت، وكلما زادت السعة، زادت الأسعار.

- السرعة: تتنوع سرعة رامات اللاب توب بدءًا من 1333 ميجاهرتز إلى 3200 ميجاهرتز، وكلما زادت السرعة، زادت الأسعار.

- العلامة التجارية: تختلف أسعار قطع الذاكرة العشوائية كذلك حسب العلامة التجارية، حيث تتميز العلامات التجارية المعروفة بأسعارها الأعلى.

أهمية ترقية رامات اللاب توب

تلعب الذاكرة العشوائية «RAM» دورًا مهمًا في أداء اللاب توب، فهي مسؤولة عن تخزين البيانات التي يحتاجها المعالج لأداء المهام المختلفة؛ لذلك، فإن ترقية رامات اللاب توب يمكن أن تؤدي إلى تحسين أداء اللاب توب بشكل ملحوظ، وذلك من خلال:

زيادة سرعة فتح التطبيقات

تحتاج التطبيقات إلى تحميل البيانات من الذاكرة التخزينية إلى الذاكرة العشوائية قبل أن يتم تشغيلها، وبالتالي فإن زيادة سعة الرامات يمكن أن تؤدي إلى تقليل زمن الوصول إلى البيانات، ما يؤدي إلى زيادة سرعة فتح التطبيقات.

تحسين أداء الألعاب

تحتاج الألعاب كذلك إلى تحميل الكثير من البيانات من الذاكرة التخزينية إلى الرامات، وبالتالي فإن زيادة سعة الذاكرة العشوائية يمكن أن تؤدي إلى تقليل التأخير في تحميل البيانات، مما يؤدي إلى تحسين أداء الألعاب.

زيادة سرعة تشغيل البرامج الثقيلة

هناك مجموعة من البرمج التي تلعب الذاكرة العشوائية دورًا مهمًا في تشغيلها، وزيادة سرعتها، مثل برامج المونتاج والتصميم والتحرير، حيث تحتاج هذه البرامج إلى الكثير من الموارد، وبالتالي فإن زيادة سعة الرامات يمكن أن تؤدي إلى تحسين أدائها.

تحسين أداء اللاب توب

تؤدي ترقية رامات الحاسوب إلى تحسين أدائه بشكل ملحوظ؛ لأن الرامات مسؤولة عن تخزين البيانات التي يحتاجها المعالج لأداء المهام المختلفة.

زيادة سرعة الحاسوب

تؤدي ترقية رامات الحاسوب المحمول إلى زيادة سرعته بشكل عام؛ لأن الرامات مسؤولة عن نقل البيانات بين المعالج والذاكرة التخزينية.

زيادة سعة تخزين الملفات

تؤدي ترقية الذاكرة العشوائية في الحاسوب كذلك، إلى زيادة سعة تخزين الملفات، وذلك لأن الرامات يمكن استخدامها لتخزين الملفات المؤقتة، مما يوفر مساحة أكبر على الذاكرة التخزينية، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة عند ترقية الرامات، وهي:

- يجب التأكد من أن الرامات متوافقة مع الحاسوب من حيث السعة والسرعة والنوع.

- يجب التحقق من سرعة الحاسوب المحمول، حيث يجب أن تكون سرعة الرامات أعلى من سرعة اللاب توب حتى تعمل بشكل صحيح.

- يفضل اختيار رامات من علامة تجارية معروفة؛ لضمان جودتها وعمر استخدامها الطويل.

وبشكل عام، يمكن القول إن ترقية رامات الحاسوب المحمول هي طريقة فعالة لتحسين أدائه وزيادة سعة تخزين الملفات المؤقتة، وذلك بتكلفة معقولة نسبيًا.