ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في القاهرة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024، والتي يبحث عنها أولياء أمور الطلاب، للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 والتي تخصصها المواقع الرسمية للمديريات على مستوى المحافظات.

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

وخصص موقع مديرية التعليم بالقاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 والتي ظهرت الآن، من خلال الرابط من هنـــا، ويخصص الموقع الخطوات التالية للحصول على النتيجة.

- فتح رابط مديرية التعليم بالقاهرة من هــنــا.

- تظهر أيقونة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

- إدخال الرقم القومي.

- اختر الصف الدراسي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- الضغط على أيقونة اعرض النتيجة.

الصف السادس الابتدائي 2024

وانطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول 2023-2024 في محافظة القاهرة، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، واستمرت حتى 10 يناير 2024 بامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وبدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في بعض المحافظات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، حتى السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.