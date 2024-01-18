محافظ المنيا: دعم منظومة النظافة بمركز ملوي بمعدات جديدة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تسليم مركز ومدينة ملوى دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالاهتمام ورفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، من خلال الارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى

ومن جانبه، أوضح اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تسلمت مكبسين، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى وتحسين البيئة المحيطة للمواطن، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة وصحية وخفض َمعدلات التلوث البيئي، وشدد رئيس المركز على مسئول الحملة الميكانيكية، بضرورة الحفاظ على هذه المعدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها.

خلق بيئة خالية من التلوث

وفى سياق متصل، تفقد رئيس المركز أعمال حملة النظافة المكبرة وتمهيد طريق الوحيلة بمجلس قروى قلندول بالمركز، وذلك فى إطار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقطة الوحيلة، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية ونقاط التجميع، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة خالية من التلوث .