أسعار الذهب اليوم الخميس 18-1-2024 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 18-1-2024 في مصر، وتحديدا خلال منتصف التعاملات حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات، وهو الأمر الذي شمله عيار 21 الذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب التحديث الأخير اللحظي الذي كشفته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3857 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3375 جنيهاً للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 2893 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 3536 جنيها للشراء، أما جرام الذهب عيار 14 فسجل سعره اليوم 2250 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات 27 ألف جنيه للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية

وعن أسعار الذهب في محلات الصاغة، فإنها تختلف بين محل وآخر، نظرا لأسعار المصنعية والضريبة التي يضعها التجار على المشغولات الذهبية والسبائك.