كيف تربح 35 ألف جنيه من الاستثمار في الجنيه الذهب خلال 7 أيام؟

تتنوع طرق الاستثمار ما بين شراء الذهب وشهادات البنوك والعقارات، ولكل مجال مميزاته وعيوبه أيضًا، لكن يبقى الاستثمار في الذهب من الطرق التي تحقق مكاسب كبيرة خاصة وقت الأزمات العالمية والمحلية، فدائمًا ما يلجأ الأشخاص العاديون والتجار إلى الشراء طمعًا في الحفاظ على قيمة الأموال السوقية.

الذهب يحتفظ بالقيمة السوقية

ويفضل الخبير الاقتصادي محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، الاستثمار في الذهب وتحديد شراء الجنيهات الذهب عيار 21، فهو تحتفظ بالقيمة السوقية للأموال، وكذلك تحقق أرباحًا كبيرة للمستثمر، خاصة وقت الأزمات العالمية ومنذ أحداث أكرانيا وارتفع سعر الذهب عالميًا، وكذلك الحال في أحداث الشرق الأوسط وساهم ذلك في تأثر سعر الخام الأصفر في مصر بالأسعار العالمية واتجه المؤشر إلى الصعود وهي فرصة جيدة للاستثمار وتحقيق مبالغ كبيرة.

كيف تربح 35 ألف جنيه؟

وأضاف البنا في حديث لـ«الوطن» أن الشخص الذي يستثمر في الذهب لا بد يفطن إلى حركة السوق فعند الصعود لا بد أن يبيع ليحقق مكسبًا كبيرًا من فرق الأسعار منذ وقت الشراء ففي حالة شراء 10 جنيهات ذهب عيار 21 فإن قيمة الجنيه الواحد الأسبوع الماضي 26 ألفًا و500 جنيه، وبالتالي فإجمالي المبلغ 265 ألف جنيه، ويمكن البيع اليوم بسعر 27 ألفًا و80 جنيهًا للجنيه الواحد فيكون إجمالي المبلغ 270 ألفًا و800 جنيه فيكون صافي الربح 35 ألف جنيه و800 جنيه خلال أسبوع واحد فقط.

الاستثمار في الذهب

وتابع البنا في حديثه لـ«الوطن» أن الاستثمار في الذهب محفوف بالمخاطر فبقدر المكسب الكبير خلال الأيام الحالية فإنه من المتوقع أن ينخفض أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، وبالتالي يكون من اشترى في الأيام التي كان المؤشر فيها مرتفعًا عرضة للخسائر الكبيرة وبالتالي يجب على من يستثمر في الذهب أخذ الحيطة والحذر ودراسة السوق بشكل جيد حتى لا يخسر جزء كبير من أمواله.