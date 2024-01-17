شعبة الذهب: 3 عوامل رئيسية تحدد سعر المعدن الأصفر في السوق

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إن هناك 3 عوامل رئيسية تحدد سعر الذهب في السوق سواء الارتفاع أو الانخفاض، وهي: أولا البورصة العالمية للذهب والتي تشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في الأسعار نتيجة الأحداث العالمية، ما يؤثر على السوق المحلية.

العرض والطلب أبرز العوامل التي تتحكم في سعر الذهب بالسوق المحلية

وأوضح عضو شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن السبب الثاني المتحكم بسعر الذهب هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن العرض والطلب أبرز العوامل التي تتحكم في سعر الذهب بالسوق المحلية.

سبب ارتفاع الأسعار

وأوضح عمرو المغربي أن زيادة الطلب على شراء الذهب يقابله انخفاض في المعروض، ما يؤدي لارتفاع الأسعار، معربا عن نفيه ما يتردد عن عدم توافر الذهب في الأسواق، مشيرا إلى استحالة أن يذهب أحد فلا يجد ذهبا في محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 سجل في السوق المحلية 3370 جنيها، مؤكدا أن سعر الذهب مرتفع جدا مقارنة بالفترات الماضية.

الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال

ولفت عمرو المغربي، إلى أن الذهب رغم ارتفاع سعره إلا أنه يُعد الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها السوق، مؤكدا أن الذهب استثمار على المدى الطويل وليس القصير.